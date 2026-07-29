《神州經脈》美禁進口中國新型機器人，隔夜逆回購再啟，股匯均升

滬綜指今日（29日）先跌後升，早盤一度失守3800關，全日則收高0.4%報3828.47點，深成指也升1.1%，創業板指漲1.55%。滬深兩市成交額約2.3萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量2708億元或13%。分析人士表示，A股因AI板塊佔比較港股高，易受外部市場波動影響，隔夜費半指數大瀉4.5%，今日滬深芯片股持續受壓。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7655，較上個交易日4時30分收盤價升19點子，創6月18日以來近一個半月新高，全日在6.7646至6.7738之間波動。日內成交量回到300億美元上方。今日人民幣兌一美元中間價報6.7899，較上個交易日升29點子，創2023年2月10日以來三年半新高，較市場預測偏弱約260點。



*今日新聞精選*



1. 美國特朗普政府28日公布針對中國新型機器人和電力逆變器的進口禁令，稱措施旨在保護美國人工智能產業發展免受國家安全威脅，並試圖推動關鍵產業回流美國。中國外交部發言人毛寧對此表示，中國始終反對美國泛化國家安全概念打壓中國企業。保護主義提升不了美國的競爭力，只會損害美國企業和消費者的利益。中方將繼續採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。



2. 俄羅斯外交部副部長盧登科日前表示，俄中雙方正在討論建立兩國公民永久免簽制度。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上被問及此事時回應稱，中俄互免簽證安排達成以來，為便利兩國人員往來、促進人文交流發揮了積極作用。中方願意同俄方保持溝通。



3. 外電引述消息稱，中方已經與胡塞武裝直接對話，要求對方確保中國的油輪能夠安全通過紅海南部的曼德海峽；中方與胡塞武裝人員逐一核實每艘中方油輪的情況，並各自通知伊朗。對此，中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示，中方密切關注紅海局勢發展，認為地區各國的主權安全都應當得到尊重，國際航道的安全暢通應當共同守護。中方呼籲相關各方繼續通過對話協商，妥善化解矛盾分歧，推動紅海局勢降溫。



4. 中國商務部部長王文濤28日與英國新任商貿大臣韋諾韜（內地譯「雷諾茲」）舉行視頻通話，就中英經貿關係交換意見。王文濤提到，中方高度關注英鋼國有化問題，敦促英方審慎穩妥解決此事，為在英中資企業營造良好營商環境。韋諾韜表示，將根據相關法律聘請第三方評估機構進行獨立評估，英方將嚴格遵守相關評估結果並予以合理補償，不希望因此事影響英中經貿關係大局。



5. 中國人民銀行今日開展7月首次隔夜逆回購操作，規模6000億元，與上次一樣未有公布操作利率。《路透》引述消息人士透露，今日該利率依舊為1.25%，持平於6月。人行此前公告，為更好匹配銀行體系短期流動性需求，將在7月29日至7月31日、8月3日開展隔夜逆回購操作，採用固定利率、數量招標。其中，7月29日至7月31日每日開展6000億元，8月3日開展3000億元。分析認為，未來在特殊時點，隔夜逆回購對平滑短期流動性波動的作用將更加凸顯。



6. 據《財聯社》引述業內人士報道，國家市場監督管理總局價格監督檢查和反不正當競爭局定於周五（31日）開展光伏行業價格合規指導活動，邀請參會單位包括中國光伏行業協會和相關光伏行業企業。據悉，此次會議為指導光伏行業加強成本核算，落實《光伏行業成本核算模型通則》，遏制非理性競爭。



7. 第二十三屆中國國際數碼互動娛樂展覽會(ChinaJoy)將於7月31日至8月3日（本周五至下周一）在上海舉行，主題為「與AI同遊」。其中，BtoC互動娛樂館面積近12萬平方米，匯聚超350家企業。展覽期間，騰訊遊戲、網易遊戲、暴雪遊戲、世紀華通、巨人網絡、完美世界、金山世遊、中國移動咪咕互娛、字節旗下朝夕光年、順網科技、PlayStation、360遊戲、愷英網絡、B站遊戲、麟貝互娛等500多家廠商提供過千款遊戲線下試玩。



8. 集創北方今日宣布，其自主研發的國內首顆OLED顯示觸控一體化(TDDI)芯片ICNA3611，近日實現在國內知名品牌主流機型中的規模化量產，標誌著中國在高端顯示驅動芯片領域完成技術突破與商業化應用的關鍵跨越，為國產替代與產業鏈自主可控按下「加速鍵」。集創北方稱，當中的技術創新使芯片在保持高性能的同時，整體方案成本較傳統分立方案顯著優化，加速了OLED技術向中高端機型的普及進程。