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11/08/2026 17:58

《中國要聞》「白海豚」殘餘環流仍影響華北等地，北京部分地區料暴雨兼有地質災害

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 颱風「白海豚」登陸浙江後減弱，殘餘環流影響華北等地
▷ 北京部分地區啟動地質災害防禦Ⅳ級響應
▷ 浙江累計雨量達970毫米，發改委撥2億支援災後重建

　　今年第13號颱風「白海豚」周日(9日)傍晚先後在浙江玉環和樂清兩度登陸後一度轉向福建方向，但最後大轉彎移入江西，直衝湖北。「白海豚」已於今日上午在湖北境內減弱為熱帶低壓，風力進一步減弱，難再確定其環流中心，中央氣象台今午5時對其停止編號。

　　中央氣象台微博指，「白海豚」於7月27日下午2時生成，8月11日下午5時停止編號，「不愧是一代傳奇耐力王。不僅活得夠久，15天零3個小時，跑得也夠遠，長途跋涉了7100公里」。然而，停編不代表其影響結束，未來黃淮、華北一帶還會有殘餘環流帶來的強降雨。

　　中國天氣微博提醒，「白海豚」的殘餘環流將與冷空氣結合，給黃淮、江淮、江漢及華北等地帶來大範圍強降雨，山區易出現極端強降雨，其中河南中東部、山東西部、安徽西北部等局地日降雨量可能突破歷史極值，需高度警惕。

　　自然資源部今日下午3時對北京啟動地質災害防禦Ⅳ級響應，指根據氣象部門預測和自然資源部地質災害技術指導中心研判，「白海豚」殘渦影響將在未來三天為北京部分地區帶來強降雨，北京西南部和東北部部分地區發生地質災害的風險較高。國家防總、應急管理部則在今早9時針對北京、天津啟動防汛四級應急響應。

*浙江一地累計雨量達970毫米，發改委緊急安排2億支持災後重建*

　　氣象部門指出，8月8日以來，浙江大部、上海、安徽中南部、江蘇中南部、江西東北部、河南南部及台灣島北部等地部分地區累計雨量100-300毫米，浙江台州、寧波和溫州等地500-800毫米，最大累計降雨量970.5毫米落在浙江台州三門。此外，浙江北部和中東部、福建東部、安徽南部、上海東部、江蘇南部等地出現9-12級陣風，浙江東部部分地區13-16級，浙江台州局地超過17級。

　　此外，國家防減救災委、應急管理部昨日啟動國家四級救災應急響應。國家發展改革委緊急安排中央預算內投資2億元人民幣，支持浙江省做好颱風災害災後應急恢復，重點用於災區受損道路、水利等基礎設施和學校、醫院等公共服務設施災後應急恢復建設，推動盡快恢復正常生產生活秩序。

　　另據浙江、安徽、江蘇、上海的金融監管部門消息，各地保險業在「白海豚」造成的災害發生後，已第一時間啟動了保險理賠。
《經濟通通訊社11日專訊》

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