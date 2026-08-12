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AH股新聞

12/08/2026 11:34

《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.32%，存儲芯片漲幅居前

　　滬深市場低開高走，三大指數半日收升，滬綜指揚0.32%報3946.51點，深成指升1.25%，創業板指漲1.73%。兩市上午成交額13819億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交減少1375億元或9%。

　　盤面上，存儲芯片漲幅居前，炬光科技(滬:688167)及至純科技(滬:603690)升停，長鑫科技(滬:688825)升7.8%。韓媒報道稱，SK海力士旗下NAND子公司Solidigm上半年已重啟中國大連第二工廠的投資與建設工作，並計劃最快於今年11月開始安裝生產設備，目標在2027年上半年進入量產。若進展一如預期，第二期廠區新增月產能約5萬片晶圓，將使大連基地整體NAND產能由現有約10萬片提升至約15萬片，增幅50%。

　　另外，AI應用概念亦升，傳智教育(深:003032)、風語築(滬:603466)漲停。英偉達(US.NVDA)據報正在開發新一代開源人工智能模型Nemotron 4，預計參數規模至少達到1萬億，目標是與全球領先的開源大模型競爭。

　　下跌方面，油氣概念調整，石油股下挫，大消費板塊亦走軟。
《經濟通通訊社12日專訊》

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