【ＡＩ】王興興：推動物理AI機器人模型自主進化，料具身智能「ChatGPT時刻」最快2-3年到來

2026世界機器人大會(WRC 2026)昨起一連五天在北京舉行，宇樹科技(滬:688836)創始人兼CEO王興興今日上午在大會發表主題演講時表示，對於通用機器人究竟何時能真正走進大眾生活、走進普通家庭，目前該領域最大的發展瓶頸是具身智能的泛化能力不足，因此公司近期一直在推動實現物理AI機器人模型自主進化。他並預計，邁向具身智能的「ChatGPT時刻」在理想情況下需要2-3年，慢則需要5-10年。



王興興指出，機器人在80%的陌生場景中，能通過語音或文字指令順利完成大約80%的任務，具身智能才能算迎來「ChatGPT時刻」。目前具身智能邁向「ChatGPT時刻」最核心挑戰，是AI模型的輸入輸出和真實機器人的對齊，因為模型輸入輸出後，機器人的操作會存在偏差。與此同時，在機器人領域的開發中，AI的真正落地應用仍相對欠缺。



*「物理AI自進化」將開啟機器人規模化應用新機遇*



王興興透露，宇樹正在研發「物理AI機器人自進化V1.0」--使用目前最前沿、最頂尖的AI大模型來驅動，可自動搜索論文並編寫控制代碼，在仿真環境中驗證後部署真機測試，再由AI和人類共同評分反饋。他表示，基礎模型越強，自進化能力越強；多源數據越規模化，自進化的規模效應越明顯；真機部署越多，數據積累和能力迭代也會越快，技能累加擴展，走向規模化技能生態。「物理AI自進化」體系一旦運行，將大幅提升開發效率與迭代速度，開啟機器人規模化應用的新機遇，未來有望成為全行業共同推進的技術方向。



王興興並談到其產品為何沒有在工廠、家庭等場景大規模推廣，「其實最主要的原因就是目前整體的效率和它的能力還是不夠」，當人形機器人要做一些新任務時，還要重新訓練，導致效率相對更低一點，「所以我們還是希望把技術做到更加泛化，能力更加精準，再在具體場景中進行大規模推進」。

《經濟通通訊社20日專訊》