中海油(00883)中期純利升23.4%至858.2億人幣，派息94港仙

中海油(00883)(滬:600938)公布，截至2026年6月30日止中期純利858.18億元（人民幣．下同）按年升23.4%，每股基本盈利1.81元，派中期息94港仙，按年升28.8%。



期內收入2426.6億元，升16.9%；油氣銷售收入按年增20%至2061億元。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社26日專訊》