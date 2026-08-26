字節跳動遭巴西罰款近3000萬美元，涉TikTok非法處理青少年數據

據《路透》報道，根據官方公報，巴西數據保護機構ANPD以涉嫌違反該國通用數據保護法(LGPD)為由，對TikTok母公司字節跳動處以1.538億雷亞爾（近3000萬美元）罰款。



ANPD表示，字節跳動在巴西的子公司在缺乏合法法律依據的情況下，處理了13歲至18歲青少年的個人數據。ANPD估計，在審查期間，TikTok可能處理了至少800萬名兒童的數據，反映出該平台年齡驗證系統存在缺陷。



巴西監管機構正加強對網絡平台保護兒童和青少年措施的審查。這是全球範圍內強化未成年人社交媒體使用監管趨勢的一部分，包括澳洲、法國和中國在內的多個國家已經實施或正在考慮出台更嚴格的相關規定。



本月早些時候，ANPD曾下令即時通訊平台Discord暫停直播功能，原因是擔心兒童和青少年可能接觸到有害內容。



*TikTok：已推出額外保護措施，將與監管保持溝通*



TikTok在聲明中表示，此次罰款涉及可追溯至2021年的行為，且未考慮ANPD於2025年批准的合規計劃，以及此後推出的額外保護措施。TikTok補充，這些措施已符合巴西數據保護法對已登錄與未登錄用戶的規定，並將持續與監管機構保持溝通，同時評估可能採取的法律行動。



ANPD主任Coutinho向記者表示，字節跳動已承諾推動一項計劃，以確保TikTok符合巴西法律要求。

《經濟通通訊社26日專訊》