《中國要聞》彭博：上半年內地逾百家上市公司收到補稅通知，總額達77億

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據《彭博》報道指，內地稅務部門向上市公司下通知書要求「補稅」。彭博新聞社對相關公告分析，2026年上半年，已有100多家上市公司收到補繳稅款及滯納金的通知，總額約達77億元人民幣。



以北大荒(滬:600598)為例，稅務部門要求這家公司就其不應享受的稅收優惠進行補繳，金額相當於該公司2025年淨利潤的120%。投資者應聲拋售北大荒股票，使得該公司市值在6月份的短短三個交易日裏就蒸發了五分之一。報道直言，自二十多年前上市以來，北大荒從未公布過上半年虧損的中報，但這一趨勢將於今年被打破。



報道認為，這次稅務整頓行動，意味著告別數十年來建立在各省市用高額補貼來實現經濟目標之上的增長模式。長期以來，各省市競相通過退稅、補貼和量身定制的稅收優惠措施來吸引投資，從而推動了上世紀70年代末以來的數十年高速增長，並培育了電動汽車和太陽能面板等新興產業。法國外貿銀行亞太區首席經濟學家Alicia Garcia-Herrero表示，「GDP競賽模式正在淡出；預計地方層面未來行事會更加謹慎」。



報道指出，目前補稅通知涉及的問題包括不當適用稅收減免政策、增值稅抵扣額重新計算，以及企業享受優惠稅率的資質發生變化。今年需補稅金額最高的公司包括雲南銅業(深:000878)、太極實業(滬:600667)等國有礦業、能源和科技企業，以及民營企業愛爾眼科(深:300015)、電子產品躉售商愛施德(深:002416)；它們大多已經連續多年盈利。目前，許多企業公告的補稅金額遠超自身上半年盈利，其中，愛施德面臨的補稅金相當於其上半年淨利潤的六倍多。

《經濟通通訊社26日專訊》