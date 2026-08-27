《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平指示開展西藏泥石流搶險救災

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內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



千方百計搜救失聯人員，加強各類風險隱患排查整治

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8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。災害發生後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視並作出重要指示指出，當務之急要千方百計搜救失聯人員，轉移安置受威脅群眾，抓緊救治傷員，最大限度減少人員傷亡。要加強監測預警，注重科學施救，防止發生次生災害。



上半年創業板公司，盈利能力顯著提升

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2026年上半年，創業板上市公司盈利能力顯著提升。截至8月26日中國證券報記者發稿，創業板1403家公司中有781家披露了2026年半年報。這781家公司合計實現營業收入1.61萬億元(人民幣．下同)，同比增長24.04%；合計淨利潤、扣非淨利潤分別為1485.35億元、1301.77億元，同比增幅均超43%。



工信部：推動人工智能基金匯聚金融「活水」

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8月26日，工業和信息化部副部長辛國斌在國新辦舉行的新聞發布會上表示，工信部將以高水平人工智能開源社區為載體，打造一批「人工智能製造」優質開源項目。推動人工智能基金匯聚金融「活水」，加大投資力度。





《上海證券報》



習近平對西藏日喀則泥石流災害作出重要指示強調，千方百計搜救失聯人員

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8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。災害發生後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視並作出重要指示指出，當務之急要千方百計搜救失聯人員，轉移安置受威脅群眾，抓緊救治傷員，最大限度減少人員傷亡。要加強監測預警，注重科學施救，防止發生次生災害。



習近平將出席2026年上海合作組織峰會並對吉爾吉斯斯坦、埃及進行國事訪問

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外交部發言人26日宣布：8月30日至9月3日，國家主席習近平將出席在比什凱克舉行的2026年上海合作組織峰會，並應吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫、埃及總統塞西邀請對兩國進行國事訪問。



781份創業板半年報掃描，超七成公司盈利

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創業板公司2026年半年報已披露過半。總體來看，創業板公司交出了一份營收快速增長、盈利能力增強、龍頭繼續領跑、行業亮點突出的答卷。





《證券時報》



千方百計搜救失聯人員，加強各類風險隱患排查整治

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8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。災害發生後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視並作出重要指示指出，當務之急要千方百計搜救失聯人員，轉移安置受威脅群眾，抓緊救治傷員，最大限度減少人員傷亡。要加強監測預警，注重科學施救，防止發生次生災害。



地下管網長出「智慧神經」，靶向守護城市大動脈

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十五五時期，國家水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網、物流網六大基礎設施網絡將加速布局、協同推進，夯實大國新基建底座。萬億級建設投入，效能如何釋放，備受各方關注。



回報股東重塑生態 分紅漸成A股定價錨

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A股半年報披露進入收官階段，中期分紅也在加速落地。Wind數據顯示，截至8月25日，今年半年報進行分紅的A股上市公司已達448家，分紅總金額超過2300億元。

《經濟通通訊社27日專訊》