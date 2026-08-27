【中尼救災】西藏吉隆泥石流增至3死558人失聯，成功搜救2人

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據《央視新聞》今早報道，西藏日喀則市吉隆縣昨（26日）發生泥石流災害。截至今早8時，成功搜救2人，排查發現遇難3人、失聯558人。其中，外籍人員260人。



事發在昨日上午10時30分左右，官媒報道指，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。西藏軍區緊急出動數百人的應急救援兵力，應急管理部、國家消防救援局亦調派過百人的救援隊，攜帶大量救援裝備赴現場增援。現場救援人員發現吉隆口岸方向出現堰塞湖，泥石流邊緣厚度接近1.5米，加上當地下雨，救援十分困難。



財政部、應急管理部昨日已緊急預撥1.2億元（人民幣．下同）中央自然災害救災資金支持救災。中國人民銀行西藏自治區分行開通國庫資金匯劃「綠色通道」，24小時保障救災資金及時準確撥付到位，截至昨晚8時已向日喀則市中心支庫撥付救災資金30億元，日喀則市中心支庫向吉隆縣代理支庫撥付救災資金6億元。



金融監管總局啟動保險業二級救災應急響應，同時指導銀行業做好相關金融保障服務工作。西藏金融監管局派出工作組赴災區，有關保險機構立即啟動應急預案，開展承保情況摸排。



此外，騰訊公益慈善基金會宣布首期投入2000萬備災資金，支持吉隆等災區，並聯合多個慈善機構就近採購食品、水、雨衣雨鞋、充電寶、手電、發電機等物資運往災區。小米公益基金會則宣布投入1000萬元備災資金，用於支持西藏吉隆等災區的緊急援助，過渡安置及災後重建工作。

《經濟通通訊社27日專訊》