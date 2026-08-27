  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

27/08/2026 08:44

芯碁微裝(09630)中期純利近3億人幣多賺98%不派息，收入升69%

　　芯碁微裝(09630)(滬:688630)公布，截至6月30日止中期純利2.81億元(人民幣．下同)，按年升98.1%，每股盈利2.14元，不派中期息。

　　該集團指，營業收入11.06億元，升69%；毛利4.7億元，升77.5%；毛利率42.5%，升2個百分點；利潤總額3.23億元，升1.1倍。

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社27日專訊》

【你點睇？】納斯達克23小時交易制度獲批，你認為會否對港股造成吸資效應？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

美國在伊敘上演「冰火兩重天」的背後圖謀

26/08/2026 16:23

中東戰火

香港搶人才Vs新加坡育人才

25/08/2026 17:54

大國博弈

關稅戰 | 特朗普關稅戰危及加拿大九萬職位，加國全民撐總理卡...

24/08/2026 09:17

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金