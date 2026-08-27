芯碁微裝(09630)中期純利近3億人幣多賺98%不派息，收入升69%

芯碁微裝(09630)(滬:688630)公布，截至6月30日止中期純利2.81億元(人民幣．下同)，按年升98.1%，每股盈利2.14元，不派中期息。
該集團指，營業收入11.06億元，升69%；毛利4.7億元，升77.5%；毛利率42.5%，升2個百分點；利潤總額3.23億元，升1.1倍。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社27日專訊》
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27/08/2026 08:44
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該集團指，營業收入11.06億元，升69%；毛利4.7億元，升77.5%；毛利率42.5%，升2個百分點；利潤總額3.23億元，升1.1倍。
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