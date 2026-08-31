【數據解讀】統計局：8月製造業PMI回升，裝備和高技術製造業PMI持續擴張

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國家統計局公布，8月製造業採購經理指數(PMI)為49.8%，比上月上升0.6個百分點；非製造業商務活動指數為49.0%，與上月持平；綜合PMI產出指數為49.5%，比上月上升0.2個百分點。



國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧解讀數據稱，國家經濟總體產出景氣水平有所改善。8月份，製造業PMI升至49.8%，在調查的21個行業中有16個行業PMI較上月上升。其中，裝備製造業和高技術製造業PMI分別為51.4%和52.9%，持續位於擴張區間；消費品行業和高耗能行業PMI分別為49.0%和47.9%，比上月上升1.2個和0.9個百分點，景氣水平均有所回升。



*製造業產需擴張，購進和出廠價格指數均回升*



製造業生產指數和新訂單指數分別為50.4%和50.6%，比上月上升0.5個和2.1個百分點。在產需回升等因素帶動下，企業採購意願增強，採購量指數為50.5%，比上月上升1.1個百分點。



從行業看，電氣機械器材、計算機、通信電子設備等行業生產指數和新訂單指數均高於53.0%，產需較快釋放；化學原料及化學製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業生產指數和新訂單指數均低於臨界點，市場活躍度偏弱。



價格指數雙雙回升。受近期原油、有色金屬價格上行等因素影響，製造業主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為56.6%和50.4%，比上月上升3.4個和2.6個百分點，其中出廠價格指數重返擴張區間。從行業看，有色金屬冶煉及壓延加工業兩個價格指數均升至60.0%以上，相關行業原材料採購和產品銷售價格上漲明顯。



大型企業PMI升至擴張區間。製造業大型企業PMI為50.6%，比上月上升1.1個百分點，升至臨界點以上，大型企業生產經營狀況較上月明顯改善；中型企業PMI為49.4%，比上月下降0.3個百分點，景氣水平有所回落；小型企業PMI為47.9%，比上月上升0.5個百分點，景氣水平有所回升。



*極端天氣拖累建築業施工進度*



8月份，非製造業商務活動指數為49.0%，與上月持平。其中，服務業商務活動指數為49.3%，景氣水平基本穩定。從行業看，郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、互聯網軟件及信息技術服務等行業商務活動指數均高於55.0%，相關企業業務總量保持較快增長；批發、零售、資本市場服務等行業商務活動指數低於臨界點，行業景氣度偏弱。服務業業務活動預期指數為55.5%，繼續位於55.0%以上較高景氣區間，表明企業對未來行業發展保持樂觀。



因部分地區受暴雨颱風等極端天氣影響，建築業施工進度放緩，商務活動指數為46.9%，比上月下降0.1個百分點。建築業業務活動預期指數為51.8%，與上月持平，企業對近期市場發展信心較為平穩。

《經濟通通訊社31日專訊》