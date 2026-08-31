【聚焦數據】內地8月官方製造業PMI微增至49.8%，略勝預期

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國家統計局公布，8月製造業採購經理指數(PMI)為49.8%，比上月上升0.6個百分點，略高於市場預期的49.6，景氣水平回升。



從企業規模看，大型企業PMI為50.6%，比上月上升1.1個百分點，高於臨界點；中型企業PMI為49.4%，比上月下降0.3個百分點，低於臨界點；小型企業PMI為47.9%，比上月上升0.5個百分點，低於臨界點。



從分類指數看，構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數為50.4%，比上月上升0.5個百分點，表明製造業生產活動有所加快。新訂單指數為50.6%，比上月上升2.1個百分點，表明製造業市場需求明顯改善。原材料庫存指數為48.1%，比上月下降0.2個百分點，表明製造業主要原材料庫存量繼續下降。從業人員指數為48.7%，比上月下降0.3個百分點，表明製造業企業用工景氣度有所回落。供應商配送時間指數為50.1%，比上月上升0.6個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間加快。



*非製造業PMI維持低位*



8月份，非製造業商務活動指數為49.0%，與上月持平，連續兩個月處於2022年12月以來低位。



分行業看，建築業商務活動指數為46.9%，比上月下降0.1個百分點；服務業商務活動指數為49.3%，與上月持平。從服務業行業看，郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、互聯網軟件及信息技術服務等行業商務活動指數均位於55.0%以上較高景氣區間；批發、零售、資本市場服務等行業商務活動指數均低於臨界點。



*8月綜合PMI略升至49.5%*



8月份，綜合PMI產出指數為49.5%，比上月上升0.2個百分點，企業生產經營景氣水平總體有所回升。

《經濟通通訊社31日專訊》