中國石油(00857)中期盈利1039億人幣升22%，派息26分增18%

中國石油(00857)(滬:601857)公布，截至6月30日止中期盈利約1039.4億元（人民幣．下同），升22%，每股盈利57分，派中期股息每股26分，按年增加18.2%。



該集團指，收入約1.53萬億元，升5.3%，主要由於油氣產品、化工產品價格上漲及銷量變化影響。經營利潤1394億元，升17.6%，各分部保持盈利。



該集團指，上半年原油產量4.63億桶，下降2.8%；可銷售天然氣產量2.7萬億立方英尺，增長2.3%；油氣當量產量9.2億桶，下降0.3%。新能源業務方面，完成代理購售電量390.6億千瓦時，增長7.2%。至於上半年加工原油6.55億桶，下降5.6%；生產成品油5434.6萬噸，下降8.8%，主要是受油價上升、新能源替代等影響。該集團指，上半年資本性支出750.15億元，預計全年資本性支出為2794億元。



*預計天然氣市場需求穩步恢復*



該集團指，國際原油市場仍面臨較強的地緣政治擾動，國際油價波動風險較大。國內成品油市場需求繼續受到替代能源和高油價影響，天然氣市場需求預計將穩步恢復。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社31日專訊》