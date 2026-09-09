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09/09/2026 18:18

北京日報：泡泡瑪特歐洲最大旗艦店即將落戶巴黎奧斯曼大道

　　據《北京日報》報道，泡泡瑪特(09992)歐洲區負責人彼得．希普曼(Peter Shipman)在接受《北京日報》採訪時透露，泡泡瑪特歐洲最大旗艦店即將落戶巴黎奧斯曼大道，「這將是我們迄今為止在歐洲最大的旗艦店，包括專門的展覽區域和其他店內體驗空間」。

　　希普曼表示，選址奧斯曼大道經過集團深思熟慮--這條街是巴黎最具代表性的零售與文化目的地之一，毗鄰老佛爺百貨和春天百貨，眾多國際頂級時尚品牌在此設店，「這遠不止是開一家新店，它讓我們有機會在歐洲最重要的城市之一，更完整地呈現泡泡瑪特和我們的IP」。

　　值得注意的是，這是泡泡瑪特CEO王寧近日與LVMH集團主席阿爾諾在巴黎會面之後，泡泡瑪特在歐洲市場傳出的最新動作。雖然外界對雙方會面的商業意圖多有猜測，但報道認為，此次希普曼透露出的信息表明，泡泡瑪特在法國市場的布局，遠比一次禮節性拜訪更為具體。

　　泡泡瑪特財報顯示，2026年上半年，泡泡瑪特歐洲及其他地區收入5.1億元人民幣，同比增長5.9%。雖然歐洲市場的整體拓展仍處於早期階段，但巴黎旗艦店的開業，可視為泡泡瑪特在該區域的一項重要戰略舉措。
《經濟通通訊社9日專訊》

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