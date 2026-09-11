內地iPhone 17系列官網漲價後實體店減價，差價達500元

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蘋果秋季新品發布會後，雖然內地官方網站上調了iPhone 17系列等在售舊機型的售價，但線下渠道卻開始降價促銷。據界面新聞報道，以消費者身份諮詢蘋果在北京的多家門店獲悉，iPhone17系列線下降價幅度為500-800元（人民幣．下同）。



其中，北京華貿購物中心蘋果直營店工作人員表示，目前門店iPhone 17系列中，17e參與國補後的售價是4799元，比官網5299元便宜500元。北京海淀區一家蘋果門店工作人員稱，iPhone 17原價6799元，目前優惠500元，優惠之後的價格為6299元。



蘋果多家門店的工作人員均表示，如果想購買性價比高的iPhone 17系列產品，可以前往京東Apple產品自營旗艦店。京東Apple產品自營旗艦店顯示，iPhone 17 256GB價格5469元，比此前的5999元降了500元，比蘋果官網價格便宜1330元。



談及iPhone 17系列優惠的原因，蘋果相關門店工作人員未作正面回應。此外，工作人員提醒稱，目前京東等授權平台均沒有電源適配器出售，該產品只能在蘋果官方購買。



北京時間9月10日，蘋果秋季新品發布，正式推出iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max以及旗下首款折疊屏手機iPhone Duo。隨之，蘋果內地官網下架iPhone 17 Pro，並上調17系列全線價格。



其中，iPhone 17的256GB與512GB版本均上漲800元，起售價從5999元升至6799元；iPhone 17e各版本漲幅與iPhone 17基本一致。然而，面對市場競爭和庫存壓力，直營門店和授權渠道實際到手價反而低於漲價前水平。

《經濟通通訊社11日專訊》