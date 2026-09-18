《滬／深股通》中際旭創(300308)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|2966.52
|兆易創新
|(603986)
|2563.01
|生益科技
|(600183)
|2379.28
|中國巨石
|(600176)
|2077.07
|紫金礦業
|(601899)
|1906.40
|中微公司
|(688012)
|1886.21
|藥明康德
|(603259)
|1645.81
|瀾起科技
|(688008)
|1495.38
|工業富聯
|(601138)
|1357.72
|海光信息
|(688041)
|1338.03
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|5422.17
|寧德時代
|(300750)
|4878.35
|新易盛
|(300502)
|3685.92
|東山精密
|(002384)
|2258.63
|北方華創
|(002371)
|2162.44
|濰柴動力
|(000338)
|1534.75
|京東方A
|(000725)
|1523.83
|大族激光
|(002008)
|1492.09
|天孚通信
|(300394)
|1488.58
|光迅科技
|(002281)
|1460.05
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社18日專訊》
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