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AH股新聞

18/09/2026 17:39

《滬／深股通》中際旭創(300308)為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)2966.52
兆易創新(603986)2563.01
生益科技(600183)2379.28
中國巨石(600176)2077.07
紫金礦業(601899)1906.40
中微公司(688012)1886.21
藥明康德(603259)1645.81
瀾起科技(688008)1495.38
工業富聯(601138)1357.72
海光信息(688041)1338.03

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)5422.17
寧德時代(300750)4878.35
新易盛(300502)3685.92
東山精密(002384)2258.63
北方華創(002371)2162.44
濰柴動力(000338)1534.75
京東方A(000725)1523.83
大族激光(002008)1492.09
天孚通信(300394)1488.58
光迅科技(002281)1460.05

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社18日專訊》

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