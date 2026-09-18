《神州金融》去年險資外匯形式境外投資餘額同比增近14%，增速創近5年高

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據財聯社報道，中國銀行保險資產管理業協會最新調研數據顯示，2025年，保險資金境外投資規模合計22462億元（人民幣．下同），佔保險業總資產的比例達5.4%，距離監管要求的15%上限仍有較大的提升空間。期內，37家保險機構以外匯形式開展境外投資餘額901.29億美元，同比增長13.9%，增速創近5年新高。



*去年險資港股通投資餘額1.61萬億元，同比增超1倍*



2025年，共計127家保險機構開展港股通投資業務，2025年末港股通投資餘額為1.61萬億元，同比增長112%，財務收益率為11.9%。



上海黑極私募基金總經理吳峰表示，險資境外投資雖增勢迅猛，但其佔行業總資產的比例與中國經濟的國際地位遠不匹配，距監管比例上限仍有較大的提升空間。



*保險行業境外投資資產平均財務收益率為5%*



投資收益率來看，2025年末，保險行業境外投資資產收益餘額達45.15億美元，2025年末平均財務收益率為5%。保險資金出境途徑以QDII為主，ODI為輔。2025年，保險資金境外投資出境途徑構成中，QDII佔比為58%，較2024年的70%有所下降。



中國銀行保險資產管理業協會人士表示，這主要受境外發債及內保外貸方式佔比上升影響，整體出境規模基數擴大，導致QDII佔比被攤薄。



吳峰指出，近期香港出台回歸後的首個五年規劃，香港經濟與國家戰略的銜接必將更為緊密，內地保險資金在香港市場增加投資將是大勢所趨。

《經濟通通訊社18日專訊》