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22/09/2026 16:18

【習特會】中國外交部：中方願同美方一道，豐富「建設性戰略穩定關係」內涵

　　國家主席習近平將於明起至周五赴美展開國事訪問，期間將與特朗普舉行半年內第二次會談。中國外交部與人民日報社今日聯合發布題為《建設性戰略穩定》的重磅視頻，指「2026年是中美關係的『大年』，也是兩國跨越『修昔底德陷阱』，探索正確相處之道的歷史性、標誌性年份」，5月兩國元首北京會晤，為中美關係確立了新定位--「建設性戰略穩定關係」，稱「從北京到華盛頓，期待中美關係繼續沿著建設性戰略穩定的正確航向，乘風破浪、不斷前行」。

　　中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會被問到相關情況時表示，中方願同美方一道，豐富中美建設性戰略穩定關係內涵，加強對話合作，妥善管控分歧，不斷增進兩國人民的福祉，促進世界和平穩定繁榮。

　　另外，對於外媒近期報道，中美將在未來幾周內就人工智能安全風險舉行會談，郭嘉昆表示，中方已經多次闡明了在人工智能問題上的相關的立場，中方始終認為各方應該共同推動人工智能開放、包容、普惠、向善的發展。

　　中美高級官員此前兩日在紐約展開經貿磋商。美國財長貝森特透露，在與中國副總理何立峰的會談中，雙方同意建立關於AI的正式對話機制。他並指中美兩國官員將在大約兩個月後於中國深圳再次會晤，討論AI潛在風險以及在發生AI安全事件時的溝通機制。

 
《經濟通通訊社22日專訊》

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