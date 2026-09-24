《Ａ股焦點》紫金龍淨升逾3%，擬以1.5億美元投建羅斯貝爾金礦二期光儲項目

紫金龍淨(滬:600388)23日晚間公告稱，公司全資子公司紫金龍淨清潔能源有限公司擬投資建設蘇里南羅斯貝爾金礦二期光儲項目。項目建設規模為170MWp 光伏+120MW/120MWh 儲能，項目總投資金額約為1.5億美元，擬由公司自籌。項目計劃於2027年第三季度完成建設，預計年均發電量約2.44億度。



紫金龍淨表示，該項目是公司踐行「環保+新能源」雙輪驅動戰略、深化全球清潔能源布局的關鍵工程。項目可保障羅斯貝爾金礦能源穩定供給並降低用電成本。項目建成後，將進一步提升公司的海外市場競爭力與國際品牌影響力，擴大清潔能源發電業務規模，為公司帶來可持續的利潤增量，助力能源結構綠色轉型，契合公司長期發展戰略，順應全球低碳發展趨勢。



紫金龍淨今日高開高走，現升3.14%，報17.76元人民幣。

《經濟通通訊社24日專訊》