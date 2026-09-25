《中國要聞》內地中秋檔票房突破1億元，《復仇者聯盟4》居首

據燈塔專業版，截至9月25日16時30分，2026年中秋檔檔期（9月25日-9月27日）票房突破1億元人民幣，《復仇者聯盟4：終局之戰（加碼臻享版）》、《歡迎來龍餐館》、《八仙！》暫列檔期票房前三。
《經濟通通訊社25日專訊》
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25/09/2026 17:38
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