《神州經脈》300億美元對等降稅清單公布，工業企業利潤總額創九個月低

國慶節長假前布局效應，A股市場今日遭遇重挫，三大指數均低開低走。滬綜指全日收跌1.67%報3823.62點，深成指跌3.44%，創業板指收低4.53%。兩市全日成交額1.7萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量495億元或3%。今日滬深股市多數板塊表現疲軟，其中，CPO概念大幅下跌，超十隻個股錄得跌停，CPO龍頭中際旭創(深:300308)A股接近跌停。MLCC、PCB概念亦跌幅居前。貴金屬板塊走低，山東黃金(滬:600547)跌停。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7128，較上個交易日4時30分收盤價升3點子，止三連跌，全日在6.7112至6.7166之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7399，較上個交易日升90點子，止兩連跌，創2023年2月3日以來逾三年八個月新高，較市場預測偏弱約310點。



*今日新聞精選*



1. 中國商務部網站今早發文解讀第八輪中美經貿磋商成果，當中包括雙方同意以對等方式降低自對方進口的規模約300億美元產品的關稅，其中各自約90%產品的關稅將降至最惠國稅率水平；同意建立中美貿易理事會，下設農業工作組，今年底前將舉行工作組第一次會議；同意建立中美投資理事會，理事會將為雙方搭建機制化溝通平台，雙方經貿團隊將圍繞潛在投資機遇和投資障礙開展常態化對話。



2. 中國商務部網站發公布「300億對300億」對等降稅框架有關情況，其中，美方將對玩具、家電、嬰兒用品、廚衛用品、節日禮物等約300億美元自華進口商品降低關稅；中方將對農產品、個人護理用品、醫療器械、煤炭等約300億美元自美進口商品降低關稅。相關清單顯示，將獲下調關稅的美國農產品涉及玉米、小麥、高粱、植物油和油粕，包括豆油和豆粕，此外還有肉類和乳製品等，但未見有進口最多的「商品大豆」，僅見「種用大豆」、「大豆粉」。路透稱，這意味美國大豆仍面臨10%的額外關稅。



3. 中美元首此次會晤的成果之一，是雙方同意建立人工智能對話機制，包括針對人工智能相關突發事件的溝通渠道。有外媒今日在中國外交部例行記者會上問及相關情況時，發言人郭嘉昆回應稱，中方願同美方通過人工智能政府間對話等渠道保持溝通交流。這既是促進全球人工智能向善普惠發展的重要路徑，也是構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」的應有之義。



4. 國家統計局公布，1-8月，全國規模以上工業企業實現利潤總額52719.8億元，同比增15.7%，增速較1-7月份放緩1.9個百分點。8月，規模以上工業企業利潤同比增長4.2%，增速較7月大幅回落7個百分點，創去年11月以來九個月新低。國家統計局工業司首席統計師于衛寧解讀數據指，受去年同期較高基數影響，8月規模以上工業企業利潤增速有所回落，但從營業收入扣減營業成本計算的毛利潤看，規模以上工業企業毛利潤增長7.5%，比上月加快1.9個百分點。



5. 據美國科技媒體The Information引述知情人士報道，中國政府已釋放信號，可能允許阿里巴巴(09988)和字節跳動等公司購買英偉達(US.NVDA)的新款RTX Pro 5500芯片。近期，工信部要求部分企業申報計劃採購RTX Pro 5500的數量及用途，並向部分企業表示有意批准採購。RTX Pro 5500是英偉達本月推出的Blackwell架構的專業工作站GPU，主要面向AI推理、模擬及圖像處理等工作站用途，不屬於數據中心加速器類別。



6. 華為今日下午舉行智界RX及鴻蒙智行新品發布會，智界RX正式上市，新車提供6款不同配置，售價介乎25.98萬-38.98萬元。新車定位為中大型純電轎跑SUV，基於華為途靈平台打造，提供單電機後驅與雙電機四驅兩種布局，首發華為智擎新一代高性能電驅，搭載面向未來的L3級自動駕駛架構設計。余承東表示，智界RX不僅搭載L3級自動駕駛架構設計，而且已獲批L3級自動駕駛道路測試牌照，正在公開城市快速路等複雜道路開展實測。



7. 工信部、國家發改委等七部門近日聯合印發《新型電池產業發展「十五五」規劃》，提出到2030年，中國新型電池產業規模實現穩步增長的目標。全鏈條創新能力持續增強，先進電極材料、新型電解質等取得新突破，新體系電池研發取得重大進展，全固態電池初步實現規模化應用，長壽命鋰電池循環壽命達到15000次。此外，培育產業優質企業。構建優質企業梯度培育體系，培優育強新型電池領域龍頭企業，支持企業兼併重組。



8. 國新辦今日下午舉行「開局起步『十五五』」系列主題新聞發布會，介紹落實「十五五」規劃，推動中央企業高質量發展情況。國資委發言人、副主任龐驍剛表示，「六張網」是「十五五」開局之年的重大部署。今年以來，國資委組織中央企業圍繞「六張網」靠前謀劃、加快實施了一批重大項目和標誌性工程，年度計劃安排相關投資約2萬億元，目前各項工作進展順利。