《中美關係》中國外交部：願同美方通過人工智能政府間對話等渠道保持溝通

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中美元首此次會晤的成果之一，是雙方同意建立人工智能對話機制，包括針對人工智能相關突發事件的溝通渠道。有外媒今日在中國外交部例行記者會上指出，在中方近期成立人工智能國際合作組織之前，中國一直支持在人工智能領域開展多邊合作，主張採取更全面的方案，包括制定倫理準則、建立相關流程、確保人工智能處於人類管控之下等等；而美方的立場更偏向有限方案，僅聚焦人工智能安全，以及特定主體之間的預警機制，「目前看來，中美這一新機制似乎更多地體現了美方的思路」。



對此，中國外交部發言人郭嘉昆回應稱，中方始終秉持建設性、負責任態度參與人工智能全球治理，持續不斷貢獻中國方案。中方一貫主張應當堅持發揮聯合國主渠道作用，構建公正合理的全球人工智能治理體系。同時，中方也願同美方通過人工智能政府間對話等渠道保持溝通交流。這既是促進全球人工智能向善普惠發展的重要路徑，也是構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」的應有之義。



*願同美方共同努力，落實好兩國元首重要共識*



另外，有記者問到中方如何評價國家主席習近平此次對美國的訪問，郭嘉昆表示，兩國元首就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見，就共同構建基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係等達成一系列重要共識。雙方同意相互支持對方辦好亞太經合組織領導人非正式會議和20國集團領導人峰會。中方願同美方共同努力，落實好兩國元首重要共識，推動中美關係穩定健康可持續發展。

《經濟通通訊社28日專訊》