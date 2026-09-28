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AH股新聞

28/09/2026 08:05

【習特會】中美達成八點成果共識，包括300億美元對等降稅安排、建立人工智能對話

　　當地時間2026年9月23日至25日，中國國家主席習近平對美國進行國事訪問。期間，兩國元首就中美建設性戰略穩定關係及重大國際地區問題深入交換意見，達成八點成果共識，包括：

　　一、雙方同意構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」。

　　二、雙方同意相互支持對方辦好亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議和二十國集團（G20）領導人峰會。兩國元首有意出席對方主辦的會議。

　　三、兩國元首同意伊朗應履行不發展核武器的承諾，任何國家或機構都不得對國際水道徵收通行費。

　　四、兩國元首憶及中國和美國是二戰盟友，並肩作戰贏得戰爭勝利。

　　五、兩國元首認可中美經貿磋商機制積極作用和雙方經貿團隊磋商成果，包括建立並推進貿易理事會等機制，達成「300億美元」對等降稅安排，延期吉隆坡經貿磋商成果等，並指示予以落實。

　　六、中美禁毒執法部門合作取得可視化成果。近期，雙方密切合作，聯合破獲多起涉新精神活性物質及前體化學品案件，在兩國抓獲數十名相關犯罪嫌疑人。

　　七、雙方同意建立中美人工智能對話，交流人工智能相關風險和惠益。下次對話將於今年11月舉行。雙方同意建立人工智能事件的溝通渠道。

　　八、美方歡迎中方租借給美國亞特蘭大動物園的一對大熊貓抵美。

　　此外，中美兩軍還同意盡快簽署加強危機溝通與預防的諒解備忘錄，繼續合作搜尋在華美軍失蹤人員遺骸。
《經濟通通訊社28日專訊》

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