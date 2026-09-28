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28/09/2026 11:41

【ＡＩ】美國將「人工智能」改稱「超級智能」，中國外交部：尊重有關提法

　　美國總統特朗普當地時間22日在聯合國大會發言中表示，美國政府將會在官方文件中，把人工智能改稱為超級智能，認為這樣更加準確，希望其他國家也採用。美國白宮隨後公布中美元首會晤成果時，在人工智能成果上提到，兩國決定設立「中美超級智能對話」(U.S. -China Super Intelligence Dialogue)，以就人工智能的風險和效益交換意見，並同意就相關事件建立一個「雙邊溝通渠道」；下一次交流預計將在11月前舉行。白宮並指出，兩國領導人已同意使用「超級智能」而非「人工智能」這一術語。

　　對此，中國外交部26日晚在網站發布「答記者問」文章稱，中美元首會晤時，就人工智能問題進行了深入討論。關於人工智能表述問題，中方重視美方的立場，也尊重美方的提法。人工智能技術正在持續發展，各方可以結合最新形勢，加強交流、深入探討、尋求共識。

　　中方公布的會晤成果未有跟隨美方的表述，人工智能方面的內容為「雙方同意建立中美人工智能對話，交流人工智能相關風險和惠益。下次對話將於今年11月舉行。雙方同意建立人工智能事件的溝通渠道」。
《經濟通通訊社28日專訊》

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