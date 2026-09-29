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29/09/2026 08:43

《中日關係》王毅晤日本前外相，促盡快糾正日方領導人在台灣問題上錯誤言行

　　中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅9月28日在北京會見日本前外相、國際貿易促進協會會長岩屋毅。王毅表示，當前的中日關係又一次面臨嚴峻局面，有待再次實現正常化。對日方而言，緊迫的是盡快糾正領導人在台灣問題上的錯誤言行，重要的是在歷史問題上採取正確的態度，根本的是形成客觀理性的對華認知。

　　王毅表示，日本國貿促是著名民間友好團體之一，成立至今致力於中日友好事業，尤其是在中日關係面臨挑戰、遭受破壞時，仍然能夠秉持對華友好信念，維護中日關係政治基礎。

　　王毅稱，今年是東京審判開庭80周年，日本再次面對歷史的拷問。如果不願汲取歷史教訓，挑戰戰後和平憲法，甚至企圖為侵略歷史翻案、替戰爭罪犯招魂，日本就無法面對世界，更談不上開闢未來，也難以有未來。中方希望日本國貿促和一切有識之士繼承友好傳統，推動日本做出正確選擇，拿出合格答卷。

　　新華社報道，岩屋毅表示，日中關係當前局面令人擔憂。國貿促將繼承前任會長河野洋平遺志，推動兩國關係重回日中四個政治文件的初心和原點。他又說日本不應忘記過去的教訓，政治家必須把握好日本的方向，繼續堅定不移走和平發展道路。
《經濟通通訊社29日專訊》

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