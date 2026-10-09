【中日交惡】華外交部軍控司司長：日本已成威脅地區和平穩定突出因素

新華社報道，10月8日，出席第81屆聯合國大會裁軍與國際安全委員會（聯大一委）會議的中國代表團團長、外交部軍控司司長孫曉波在一般性辯論發言指出，日本現政權加速「再軍事化」，已成為威脅地區和平穩定的突出因素。



孫曉波表示，日本現政權否認侵略歷史、美化戰爭罪行、對二戰戰犯頂禮膜拜，同時持續強軍擴武，加速「再軍事化」，已成為威脅地區和平穩定的突出因素。日本現職高官公然發表不設禁忌討論擁有核武器的狂妄言論，企圖拋棄「無核三原則」，這是對國際核不擴散體系的嚴重挑釁和踐踏。日本提出刪除《聯合國憲章》中的「敵國條款」是其披著「國家正常化」外衣挑戰戰後國際秩序的最新例證。



*斥美國打造核聯盟，軍控問題奉行雙重標準*



孫曉波又稱，美國執迷於絕對戰略優勢，持續通過「核共享」、「延伸威懾」打造核聯盟，嚴重破壞全球和地區戰略穩定，在軍控和防擴散問題上奉行雙重標準，這是多邊軍控進程失速、國際防擴散體系受損的根本原因。中方堅定維護《不擴散核武器條約》作為國際核不擴散和核裁軍體系基石的重要作用。基於《全面禁止核試驗條約》的禁核試共識不容挑戰。裁軍談判會議、聯大一委等多邊軍控機制的權威性、有效性只能加強，不能削弱。



孫曉波並指，中國主張發展和平正義、可靠可控的軍事人工智能。堅持由人主導，確保人類是最終責任主體，相關武器系統處於人類控制之下；不借助人工智能謀求絕對軍事優勢，反對人工智能軍備競賽；支持聯合國發揮應有作用，反對搞「小圈子」治理同盟。中國倡導尊重數字主權，強調各國有權基於國情自主選擇包括人工智能在內的數智技術發展路徑。今年中方將再次向聯大提交「在國際安全領域促進和平利用國際合作」決議草案，期待各國積極支持並參與決議後續進程。



《經濟通通訊社9日專訊》