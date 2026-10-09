《大灣區》廣東省委書記黃坤明調研深圳：全力穩增長、加快發展AI產業

據南方網報道，廣東省委書記黃坤明10月8日到訪深圳市，深入口岸樞紐和平台企業進行調研。黃坤明指出，四季度是完成年度目標任務、打好全年收官戰的關鍵期、攻堅期，深圳要全力以赴拼經濟、穩增長，聚焦重點企業及產業精準施策，做好項目建設和儲備，激發民間投資活力，擴大有效投資及釋放消費潛力，鞏固經濟向新向優向好態勢。



*重點辦好APEC會議，藉此提升城市品質展示開放成果*



黃坤明稱，深圳要培優壯大實體經濟，發揮優勢做大做強先進製造業，舉全市之力加速推進人工智能和機器人產業發展，強化技術、要素及場景建設，培育智能經濟產業新動能。同時，要將籌備辦好APEC會議作為當前重點工作，緊盯細節全方位查漏補缺，優化細化服務保障，確保會議舉辦安全、順利、圓滿，並藉此提升城市品質、展示對外開放成果及推動產業創新。



黃坤明並到訪皇崗口岸，察看口岸功能布局、通關查驗流程和交通接駁等配套設施，聽取了解口岸重建和開通前各項準備進展。他表示，皇崗口岸是深港、粵港往來的關鍵樞紐，在口岸實施「一地兩檢」是「一國兩制」的生動實踐。新口岸開通在即，要聯同港方做好系統調試、應急演練及人員保障等準備工作，確保口岸如期順利開通，平穩高效運行。



*訪騰訊總部冀企業助廣東加快全產業鏈智能化發展*



到訪騰訊(00700)總部期間，黃坤明走進展廳，觀摩核心產品應用演示，考察騰訊在AI領域的研發創新和產業布局進展。他表示，廣東已將人工智能列為「十五五」乃至更長時期的重點發展領域，希望騰訊持續進行長期投入，參與廣東AI基礎設施建設，持續加大在粵算力布局，做強通用和垂類大模型並強化應用推廣，助力廣東加快全產業鏈智能化發展。



《經濟通通訊社9日專訊》