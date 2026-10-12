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AH股新聞

12/10/2026 14:07

《中歐關係》商務部：中歐混動汽車貿易達成向上安排，確保中企出口空間和穩定增長

　　商務部新聞發言人就中歐混動汽車、電動汽車磋商共識答記者問。中國商務部發布答記者問稱，中歐在貿易投資磋商機制下持續對話，達成多項成果共識，有利於維護穩定、平衡的中歐關鍵貿易夥伴關係。雙方本著相互尊重、平等協商的原則，就混動汽車、電動汽車貿易進行了密集磋商，平衡處理經貿分歧和彼此關切。

*中方獲得配額不低於歐方其他進口來源地*

　　關於混動汽車，雙方強調並確認了三項基本原則。一是尊重事實。根據歐盟統計局數據，2024年歐盟自中國進口混動汽車10.7萬輛，2025年為30.2萬輛。雙方在2025年基礎上達成向上安排，確保中國企業的出口空間和穩定增長，照顧了雙方產業基於現實的合理關切。二是非歧視。任何措施都不會專門針對中國產品，更不能歧視性對待中國企業。中方獲得配額將不會低於歐方的其他任何進口來源地。三是合規。雙方確認貿易安排應符合世貿組織規則。中方保留在世貿組織框架下訴諸爭端解決、要求貿易補償等一切權利。這三項基本原則貫穿始終，是保障中國企業合法權益的堅實基礎。

*歐方將續推進電動汽車案企業價格承諾程序*

　　關於電動汽車，中歐雙方於今年1月實現反補貼案「軟著陸」，歐方發布了價格承諾通用指導文件。就此，歐方將繼續推進電動汽車案企業價格承諾相關程序，以及其他複審程序。

　　在對等互利基礎上，上述共識有力維護了中國企業的實際利益，避免了中歐貿易摩擦局面升級，也為中歐雙方提供了穩定、可預期、可持續的貿易投資環境，有助於雙邊經貿關係穩定、平衡和健康發展。

　　中國商務部部長王文濤與歐盟委員會貿易和經濟安全委員馬羅什．謝夫喬維奇，10月8-9日在北京共同主持召開中歐貿易投資磋商機制第二次例會。雙方圍繞貿易和投資平衡、出口管制、知識產權、世貿組織改革等議題形成了16項成果共識，包括「以符合世貿組織規則的方式就混動汽車貿易達成諒解」，並將繼續就醫療器械市場准入問題保持對話。


《經濟通通訊社駐京記者黃燕明12日北京專電》

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