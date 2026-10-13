《駐京專電》王毅晤俄羅斯總統助理帕特魯舍夫：加強海洋戰略對接，保障資源穩定供應

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅12日在北京與俄羅斯總統助理、海事委員會主席帕特魯舍夫舉行會晤。王毅稱，中方願同俄方一道，加強兩國海洋戰略對接，實現優勢互補，維護彼此正當海洋權益，維護亞太地區海上安全，維護全球關鍵航道正常通行。要尊重沿岸國主權與安全，保障能源資源穩定供應和產供鏈安全運行。



王毅說，當今世界處於百年未有之大變局。海洋是聯通世界的藍色紐帶，事關世界各國安全和長遠發展。中俄同為聯合國安理會常任理事國和海洋大國，在國際海洋事務方面都肩負重要職責，具有廣闊合作前景。中方建設「冰上絲綢之路」與俄方推進北極航道建設不謀而合，海洋事務合作在中俄全面戰略協作中的重要性不斷提升。



*俄方願在「跨北極國際運輸走廊」建設加強同中方合作*



帕特魯舍夫表示，兩國元首保持密切交往是雙方關係充滿活力、務實進取、面向未來的最好保障。在當前動盪不安的國際形勢下，俄中新時代全面戰略協作夥伴關係比以往任何時候都更加重要。俄中在海洋領域擁有各自獨特經驗和優勢，俄方願在「跨北極國際運輸走廊」建設、海洋多邊治理等領域加強同中方合作，借鑑中方在船舶製造、物流、海上貿易等領域有益經驗，與中方攜手推動構建海洋命運共同體，為俄中全面戰略協作增添新的維度。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》