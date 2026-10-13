《中美關係》何立峰晤美中關係全國委員會負責人：冀續推動中美經濟合作

國務院副總理何立峰12日在釣魚台國賓館會見美中關係全國委員會董事會執行副主席格林伯格一行時表示，習近平主席不久前對美國進行國事訪問，兩國元首同意構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」。中美雙方應共同落實好兩國元首重要共識，為中美經貿合作與世界經濟注入更多確定性和穩定性。希望美中關係全國委員會為推動中美經濟合作繼續發揮積極作用。



美方表示，美中關係穩定發展十分重要，願繼續發揮紐帶作用，推動雙方加強經濟交流合作。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》