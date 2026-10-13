《中歐關係》玉淵譚天解讀「混動車出口砍半」，促歐方展誠意勿邊談判邊出新招

上周四至五在北京舉行的中歐貿易投資磋商機制第二次例會達成16項成果共識，包括「以符合世貿組織規則的方式就混動汽車貿易達成諒解」。隨後外電報道指，歐盟計劃把中國對歐出口的混動汽車數量「減少一半以上」，第一年限制在35萬輛，第二年起每年可增長6%，最快今年12月生效，為期4年。據歐方預測，今年中國輸歐混動汽車將達80萬輛。



*玉淵譚天：砍半說法是服務歐方，實際基準為30.2萬輛*



對於所謂「未來4年，中國對歐混動車出口砍半」的說法，央視旗下新媒體「玉淵譚天」今日發文強調，談判看事實，不是預測。雙方談判時的基準，是2025年歐盟自中國進口混動汽車的數量：30.2萬輛。「減少一半以上」的說法來自歐方，服務的是歐方自己的敘事。歐方後來按過去幾年中國混動汽車對歐出口的增速，推演出未來四年的預期出口量，再與磋商後的安排比較，得出「減少一半以上」的說法。「這個推演的出口量並不是雙方實際磋商的依據」。預測數據本身有不確定性。過去幾年的出口情況包含了很多市場短期因素的影響。拿階段性波動時期的表現去線性推演未來四年的情況，並不合適。



據中國商務部日前的說法，關於混動汽車，中歐雙方強調並確認了三項基本原則，其中之一是尊重事實：歐盟統計局數據顯示，2024年歐盟自中國進口混動汽車10.7萬輛，2025年為30.2萬輛；雙方在2025年基礎上達成向上安排，確保中國企業的出口空間和穩定增長，



*中歐在基準上達成向上安排，後續每年將有固定增幅*



「玉淵譚天」又指出，中方跳出歐方設定的框架，爭取到了更多利益。按國際慣例，歐方給出的配額，不能低於最近三個有代表性年份的實際進口均值。但若只按「三年取平均」，就把中國汽車出口空間壓低了。經過30多輪磋商，雙方在2025年歐盟自中國進口混動汽車數量的基礎上達成向上安排，後續每年還會有固定增幅，能夠確保中國企業的出口空間和穩定增長。在這個基礎上，雙方明確，中方的配額將不會低於歐方的其他任何進口來源地。換句話說，不能把中國產品放在一個比別人更差的位置上。



「玉淵譚天」還提到，中方保留在世貿組織框架下訴諸爭端解決、要求貿易補償等一切權利。談成了，中方會按結果要求歐方落實。如果歐方一邊談一邊出新招，中方保留的手段就不是擺著看的。中歐經貿談判，說到底關係兩邊企業能不能安心做生意、兩邊市場能不能穩定預期。中方有誠意，也有耐心。但誠意不是單方面的，耐心也不是沒有底線的。「接下來，就看歐方怎麼做了。」



《經濟通通訊社13日專訊》