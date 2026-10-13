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AH股新聞

13/10/2026 11:58

《神州金融》人行批准Visa在華企業籌備銀行卡清算機構

　　中國人民銀行今日對外公布，向威士信息技術（北京）有限公司下發准予行政許可決定，批准其籌備銀行卡清算機構。

　　威士信息技術（北京）有限公司為Visa在華設立的外商投資企業。後續，威士公司需在一年內完成籌備工作，之後可提交開業申請，中國人民銀行會同金融監管總局審批同意後，頒發銀行卡清算業務許可證。


《經濟通通訊社13日專訊》

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