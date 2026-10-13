《神州金融》人行批准Visa在華企業籌備銀行卡清算機構

中國人民銀行今日對外公布，向威士信息技術（北京）有限公司下發准予行政許可決定，批准其籌備銀行卡清算機構。



威士信息技術（北京）有限公司為Visa在華設立的外商投資企業。後續，威士公司需在一年內完成籌備工作，之後可提交開業申請，中國人民銀行會同金融監管總局審批同意後，頒發銀行卡清算業務許可證。



《經濟通通訊社13日專訊》