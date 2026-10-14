【數據解讀】海關：首三季中國進口存儲部件增1.5倍，集成電路增57%

國新辦就前三季度進出口情況舉行新聞發布會，海關總署新聞發言人、副署長王軍在會上表示，今年前三季度，中國貨物貿易出口23.2萬億元（人民幣，下同），增長16.4%，其中第三季度出口規模首次突破8萬億元，增長22%。前三季度，中國進口增速快於出口5.9個百分點，為22.3%。



王軍稱，出口保持良好增長態勢，主要得益於中國產業鏈體系完備，先進製造業不斷發展壯大；進口快速增長，主要得益於中國超大規模市場效應持續釋放，先進製造業對關鍵零部件等各類中間品需求旺盛。前三季度，中國進口存儲部件增長1.5倍，集成電路增長56.6%，航空器零部件增長17.6%。



先進製造業持續為外貿增長煥新賦能。前三季度，工業機器人、電子元件、電腦零部件、電工器材等產品進出口合計超10萬億元，增長58.9%，拉動整體進出口增長11.3個百分點。「中國製造」品牌影響力持續提升，自主品牌出口增速達26.7%，佔出口的24.8%，比重較去年同期提升兩個百分點。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》