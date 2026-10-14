《中歐關係》比亞迪、奇瑞：中歐磋商成果為雙方汽車貿易營造穩定合作環境

中歐貿易投資磋商機制第二次例會近日在北京成功舉行。雙方圍繞混動汽車、電動汽車貿易等議題進行磋商，形成多項成果與共識。比亞迪(01211)(深:002594)、奇瑞汽車(09973)今日分別發表聲明，支持中歐貿易投資磋商機制取得積極成果。



比亞迪表示，本次磋商成果有效管控貿易分歧、避免摩擦升級，兼顧了中歐雙方產業的現實情況與合理關切，為中歐混動汽車貿易營造了穩定、可預期、可持續的合作環境。未來，比亞迪將堅持技術創新，減少溫室氣體排放和人類對化石燃料的依賴，為地球降溫1°C。期待與國內同行一道，做負責任的全球產業參與者，共同推動中國汽車行業健康有序的國際化發展。



奇瑞汽車表示，磋商成果為中歐汽車產業進一步深化合作創造了穩定、公平、可預期的環境，有助於雙方經貿合作在穩的基礎上，向著更加均衡、更可持續的方向發展。奇瑞汽車歡迎並支持中歐雙方繼續相向而行，通過對話磋商妥善處理分歧，共同推動中歐汽車產業合作行穩致遠。



奇瑞汽車強調，將始終堅持合規經營、開放合作，踐行「In somewhere, For somewhere, Be somewhere」（在哪裏、為哪裏、成為當地一份子）的全球化理念，深耕歐洲及全球市場，深度融入所在地經濟社會發展，攜手各方推動全球汽車產業轉型升級，為全球用戶提供綠色、智能、安全的出行產品和體驗。



《經濟通通訊社14日專訊》