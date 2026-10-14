【數據解讀】統計局：人工智能等領域加快發展，PPI同環比漲幅均擴大

國家統計局公布，2026年9月，全國工業生產者出廠價格(PPI)同比上漲5.0%，漲幅較8月擴大1.2個百分點，優於預期的4.5%，創2022年6月以來新高；環比上漲1.2%，漲幅較8月擴大0.8個百分點，並創今年4月以來新高。



*非金屬礦物製品業價格連降7個月後環比轉漲0.3%*



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據稱，從環比看，9月PPI環比運行的主要特點：一是國際原油、有色金屬價格上行帶動國內相關行業價格上漲。石油開採、精煉石油產品製造、有機化學原料製造價格分別上漲14.5%、7.4%和5.4%，有色金屬礦採選業、有色金屬冶煉和壓延加工業價格分別上漲1.6%和1.5%，5個行業合計影響PPI環比上漲約0.63個百分點。



二是部分能源和原材料行業供需狀況變化拉動價格上漲。受冬季供暖備煤需求增加、主產礦區供應階段性偏緊、國際煤價上漲預期效應等因素影響，煤炭開採和洗選業、煤炭加工價格分別上漲9.5%和13.6%；鋼材、水泥等建築材料需求有所回升，加之原材料成本上漲，非金屬礦物製品業價格在連降7個月後轉為上漲0.3%，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲0.2%，4個行業合計影響PPI環比上漲約0.38個百分點。



三是人工智能、算電協同等領域加快發展帶動部分行業需求增加、價格上漲。電氣機械和器材製造業、計算機通信和其他電子設備製造業價格均上漲0.4%，2個行業合計影響PPI環比上漲約0.07個百分點。



*煤炭開採和洗選業價格同比漲35%，汽車製造業價格降2%*



從同比看，全國PPI上漲5.0%，漲幅比上月擴大1.2個百分點。分主要行業看，價格上漲的行業中，煤炭開採和洗選業上漲35.3%，石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、化學原料和化學製品製造業分別上漲24.5%、21.6%和12.1%，有色金屬礦採選業、有色金屬冶煉和壓延加工業均上漲21.4%，電氣機械和器材製造業上漲6.2%，計算機通信和其他電子設備製造業上漲5.8%，8個行業漲幅比上月均擴大，合計影響PPI同比上漲約5.42個百分點，上拉影響比上月增加1.12個百分點。



價格下降的行業中，酒飲料和精製茶製造業下降5.3%，電力熱力生產和供應業下降3.9%，醫藥製造業下降3.3%，非金屬礦物製品業下降2.5%，汽車製造業下降2.0%，5個行業合計下拉PPI同比約0.66個百分點。



《經濟通通訊社14日專訊》