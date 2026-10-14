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14/10/2026 11:24

【數據解讀】機構：中國CPI仍低於2%，不足以成為進一步政策寬鬆障礙

　　國家統計局公布，2026年9月，全國居民消費價格(CPI)同比上漲0.9%，漲幅較8月擴大0.1個百分點，創今年6月以來新高，但略低於市場預期的1%。

*ING：最嚴重通縮壓力或已過去，食品等價格拖累仍明顯*

　　ING大中華區首席經濟學家宋林分析，總體來看，與全球其他主要經濟體相比，中國的通脹水平仍相對溫和可控。「就中國是否已經成功走出通縮，我們認為，最嚴重的通縮壓力可能已經過去，但下行壓力仍然存在。」

　　當前通脹仍面臨幾個明顯拖累因素：食品價格、房屋租金價格；此外汽車價格也繼續對物價形成下行壓力。另一方面，能源和科技產品仍是推動通脹的主要力量。當前CPI通脹率仍明顯低於今年全國兩會設定的2%左右目標，目前仍不足以成為進一步政策寬鬆的障礙。

*EIU：警惕需求不足拖累，2027年CPI有可能回落*

　　經濟學人智庫(EIU)中國高級經濟學家徐天辰指出，9月CPI呈現一定程度的輸入性通脹影響，主要體現了伊朗局勢升級引發的能源價格上漲。除推高部分製造業行業的成本外，高油價帶來的汽油和航空煤油漲價也將影響交通服務業。另外，內存價格漲價也推動通信設備類價格上漲，但內存價格可能接近見頂，日後對通脹的影響將減弱。

　　短期內還是需要警惕需求不足對通脹的拖累，特別是在能源價格衝擊消退後。2027年CPI有回落的可能性。


《經濟通通訊社14日專訊》

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