【聚焦ＡＰＥＣ】中俄外長巴庫會晤，拉夫羅夫：期待兩國元首APEC峰會期間會談

新華社報道，中國外交部長王毅當地時間14日在阿塞拜疆首都在巴庫會見俄羅斯外長拉夫羅夫。王毅表示，今年5月和8月，習近平主席同普京總統舉行了富有成果的會晤，引領中俄新時代全面戰略協作夥伴關係持續高水平發展。下個月，亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議將在深圳舉行。相信在俄方等各方支持下，APEC「中國年」將取得豐碩成果，攜手重振亞太共同體歷史進程，為亞太地區發展合作注入強勁動力。



亞太經合組織領導人非正式會議將於11月18日至19日在深圳舉行。



另據俄羅斯傳媒報道，拉夫羅夫在此次會晤中向王毅表示，俄總統普京將前往深圳參加亞太經合組織峰會，俄羅斯方面期待普京與習近平再次舉行會談。報道並指，王毅向拉夫羅夫表示，普京與習近平即將在亞太經合組織峰會期間舉行的會晤，對亞太地區發展十分重要，「下個月，亞太經合組織領導人非正式會議將在中國深圳舉行。我們歡迎與普京總統對話。將有機會面對面交換意見……這對振興亞太地區也很重要。因此，這次會晤將非常重要」。



*克宮：中美俄元首APEC峰會期間會晤「非常有益」*



報道又指，羅斯總統新聞秘書佩斯科夫向媒體表示，若俄羅斯總統普京、美國總統特朗普與中國國家主席習近平在亞太經濟合作組織峰會期間舉行三方會晤，此將是非常有益的。他說，「有舉行此類會晤的共識。但我們暫不知道，各位領導人的日程重合程度如何。會晤的可能議程也暫不清楚。但是大家都認為，舉行會晤是非常有益的」。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》