《中英關係》英國商貿大臣：不會因歐盟施壓而對中國汽車加徵關稅

據英媒《衛報》報道，英國商業及貿易大臣韋諾韜表示，英國不會因為歐盟的壓力而對中國汽車加徵進口稅。韋諾韜承認，不排除未來或對中國商品實施入口限制，但他反駁了英國可能為中國貨品進入歐盟市場提供「後門」的擔憂。



歐盟於2024年對中國電動車加徵關稅，明年開始將實施中國混合動力電動車每年35萬輛的進口配額。英國則至今未對中國電動車採取較強硬反制。同時，日本的日產汽車已同意考慮在英格蘭北部為中國製造商奇瑞(09973)生產汽車。



韋諾韜強調，英國就與歐盟相關的貿易保護關稅做出任何決定時，都是基於英國的利益，而不是基於任何其他國家的要求。他並指出，英國目前沒有大型中國汽車製造商，所以不會發生在英國生產汽車，然後通過某種方式運往單一市場的情況。



報道指出，歐盟一些官員一直在施壓英國對中國電動汽車加徵關稅，以此作為英國根據新的貿易規則進入歐盟市場的交換條件。韋諾韜此前已拒絕過這種選擇，部分原因是擔心中國可能會對英國徵收對等關稅，危害英國本土汽車公司的利益。



英國歐盟峰會將於下月20日在布魯塞爾舉行。英國首相貝安德日前表示，希望就英國在歐洲的地位進行嚴肅對話。有歐盟官員表示，英國的談判立場將決定是否值得建立關稅同盟，或重新接納英國加入歐盟。



《經濟通通訊社15日專訊》