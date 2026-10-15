《中國要聞》王文濤會見庫克，就人工智能發展、蘋果在華業務等交流

中國商務部部長王文濤今日會見蘋果公司執行董事長蒂姆．庫克。雙方就中美經貿關係、人工智能發展、蘋果公司在華業務等議題進行交流。



王文濤表示，在兩國元首構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」的共識引領下，中美經貿磋商取得積極成果。中方倡導人工智能發展安全可控、普惠向善、治理合作。希望蘋果公司發揮溝通橋樑作用，為推動中美經貿關係持續穩定向好發展貢獻力量。



當前，中國堅定不移擴大高水平對外開放，持續優化營商環境，消費市場擴容升級，綠色供應鏈不斷壯大，將為跨國企業在華投資向智能、綠色、創新轉型提供更廣闊空間。希望蘋果公司繼續深耕中國市場，共享中國式現代化發展機遇。



庫克表示，蘋果公司看好中國發展前景，將進一步擴大在華業務，並願為推動美中經貿關係穩定健康發展發揮積極作用。



外電報道，蘋果計劃於12月在中國大陸地區推出Apple智能，作為即將發布的iOS 27.3更新的一部分；此次發布將包含兩年前率先在美國面向iPhone、iPad和Mac推出的AI功能。另據內媒報道，工信部入網信息顯示，國行版iPhone Duo、iPhone 15 Pro、iPhone 16 Pro、iPhone Air、iPhone 17以及iPhone 18 Pro Max機型備案信息，已新增搭載的大模型備案編號，有關編號分別對應蘋果智能、通義萬相、通義千問。



《經濟通通訊社15日專訊》