《神州經脈》AI技術出口納管制，全年超長期國債完成發行，滬指連跌四周

《神州經脈》滬深股市今日（16日）高開低走，滬綜指尾盤由跌轉升0.24%，盤中一度跌破3700點，本周跌幅達2.56%，連跌四周；深成指收跌0.12%，創業板指跌0.39%。兩市全日交易額1.56億元（人民幣．下同），較上個交易日減量776億元或4.8%。從板塊看，軍貿及低空經濟概念集體拉升，房地產股亦受政策提振；下跌方面，AI營銷概念持續走低，創新藥概念尾盤跳水。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6868，較上個交易日4時30分收盤價升48點子，三連升，創2022年6月20日以來近四年四個月新高，全日在6.6866至6.6924之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7220，較上個交易日升33點子，創2023年2月2日以來逾三年八個月新高，較市場預測偏弱約270點。



*今日新聞精選*



1. 中國商務部、科技部今日發布公告，就修訂《中國禁止出口限制出口技術目錄》公開徵求意見，並對相關技術出口實施臨時登記管理。此次公開徵求意見涉及人工智能、生物醫藥、光伏三個領域40項技術，當中擬禁止出口技術14項，包括「人工智能驅動的惡意代碼生成與變異技術」；擬限制出口技術26項，包括「人工智能輔助漏洞挖掘技術」。商務部發言人強調，此次修訂是技術貿易管理的常態化工作，依法依規進行，不針對任何特定國家、地區或實體。



2. 中國財政部網站發文稱，財政部部長藍佛安今日在泰國曼谷出席世界銀行/國際貨幣基金組織年會和二十國集團(G20)財長和央行行長會議期間，應約與歐盟委員會經濟和生產力委員東布羅夫斯基斯、歐洲中央銀行行長拉加德和歐元集團主席皮埃拉卡基斯舉行會談。藍佛安表示，中方願同歐方充分發揮中歐財金對話等機制作用，就完善全球經濟治理、加強宏觀政策協調等開展溝通。歐方表示，期待與中方加強財金領域宏觀政策對話，就全球經濟再平衡、公平競爭等深入交流。



3. 據彭博社報道，歐盟和中國的高級經濟官員建立了一項新機制，以解決導致雙方緊張關係加劇的經濟失衡問題。一位未具名歐盟官員表示，中歐雙方將著眼於以整體視角探討經濟政策，以及有序再平衡的必要性；雙方都希望通過相互尊重的合作來維護基於規則的國際秩序。 首次會面周五在曼谷舉行的國際貨幣基金組織和世界銀行年會期間進行，持續了近兩個小時。報道指，藍佛安在會後表示，會晤非常順利，並強調北京與布魯塞爾之間的溝通非常重要



4. 中國人民銀行網站今日發文稱，在國際貨幣基金組織和世界銀行年會舉行期間，中國人民銀行行長潘功勝15日出席新興市場研討會，並作主旨發言。潘功勝指出，中國人民銀行將進一步支持全球投資者和發行人參與中國金融市場，推動人民幣債券成為全球廣泛認可和使用的合格擔保品，進一步豐富流動性管理和風險管理工具，持續提升投融資便利性。同時，加強境內外金融基礎設施聯通，支持離岸人民幣市場發展，持續推進中國金融市場高水平開放。



5. 第九屆進博會將於11月5日至10日在上海舉辦，虹橋論壇將同期舉辦。國務院新聞辦公室今日舉行新聞發布會，商務部副部長鄢東介紹進博會籌備情況指，目前各項籌備基本就緒，將有162個國家、地區和國際組織參與，4142家境外企業參展，整體面積首次超過44萬平方米。美國企業參展面積超過5萬平方米，連續八屆保持第一，較去年增加了1500平方米。



6. 根據財政部公開的信息，今日上午發行今年最後一隻超長期特別國債，金額200億元。至此，2026年全年總額1.3萬億元超長期特別國債發行收官。據路透引述業內人士指，財政部上午招標續發的20年期特別國債中標收益率為2.0649%，較最新二級成交低約1個基點，定位創2025年8月以來新低，投標倍數仍高達10.48倍。



7. 財政部宣布，根據有關工作安排，財政部將於下周五（23日）在香港發行2026年第五期人民幣國債，發行規模為155億元，具體發行安排將在香港金融管理局債務工具中央結算系統(CMU)公布。財政部今年計劃在香港分六期發行840億元國債，前四期共計595億元國債已分別於2月、4月、6月、8月發行完畢。



8. 阿里雲今日宣布，由於產品策略調整，虛擬數字人產品即將退市。根據退市安排，2026年11月30日，停止新購服務，已購買的客戶仍可繼續使用至服務到期；2027年5月31日，停止現有客戶的續訂及版本更新；2027年11月30日，全面停止服務，屆時控制台、相關的支持服務和工單服務也將一同下線。此外，阿里雲提供的退款服務也將於該日期停止。阿里雲建議客戶盡快遷移至替換方案。