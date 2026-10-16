《中歐關係》歐盟據報擬對更多中國商品設進口配額，包括化學品和機械行業

據彭博社引述知情人士報道，歐盟已開始評估貿易數據，以識別出現進口激增的商品，為可能對中國及其他國家更多行業商品實施進口配額作準備。歐盟委員會正在評估包括化學品和機械等行業的進口情況，若發現貨物進口激增，可考慮採取配額等保障措施限制進口。



知情人士稱，歐委會可能將以其與中國就混合動力汽車進口達成的諒解，作為其他行業的藍圖，這意味著歐盟將努力尋求足夠高的配額來阻止北京採取報復措施。不過，歐委會沒有評估保障措施的時間表，目前正聚焦於落實混動汽車相關措施。



彭博社早前報道指出，包括德國在內的一些國家正敦促歐盟盡快對更多中國進口類別實施配額制，以縮減巨大的貿易逆差。德國希望歐委會在年底前提交相關建議。



歐委會將在12月中旬的歐盟峰會前提出一攬子提議，包括鼓勵歐洲公司實現供應多元化，以及應對產能過剩的措施。



*歐盟擬推貿易威懾工具，必要時切斷中國商品進入市場*



另有知情人士透露，歐盟正在籌劃推出一項貿易威懾工具，在中國等貿易對手發動經濟攻擊時，徹底限制對方進入歐盟單一市場。據悉，歐盟領導人周四（15日）在布魯塞爾開會時，要求歐盟委員會在年底前制定並提交建議。相關談判將於明年啟動。



知情人士又稱，該工具的定位是作為二次打擊措施阻止他國對歐盟發動貿易戰。歐委會12月還將在另一次歐盟峰會前提出促進供應鏈多元化的工具。



《經濟通通訊社16日專訊》