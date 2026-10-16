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16/10/2026 09:26

【ＡＩ】快手可靈新一代視頻生成模型Kling 4.0上線，單次可生成最長30秒視頻

　　快手(01024)旗下視頻生成大模型可靈AI昨（15日）晚宣布，新一代模型Kling 4.0正式上線，重點提升高速運動及複雜運鏡場景的生成表現，單次原生生成視頻時長最長達30秒。目前，Kling 4.0已接入MCP與CLI，模型API即將向企業與開發者開放。

　　據介紹，Kling 4.0可更穩定地呈現大幅度動態，提升高速運動與複雜運鏡的連貫性。在鏡頭調度層面，Kling 4.0將單次原生生成時長提升至最長30秒，支持長鏡頭與連續敘事。模型同時引入導演思維對提示詞進行合理擴展與補充，輸入文本長度提升至最高8000 tokens。在視聽品質方面，支持最高10-bit HDR規格的畫面輸出，並將支持4K、1080p及21:9超寬畫幅。

　　新模型同時升級「全能參考」功能，單次任務可靈活組合圖片、視頻、主體及音色，合計最多15項；其中圖片最多10張、視頻最多5段、主體最多7個。參考素材方面，模型支持主體參考圖、三視圖、宮格圖、故事板及線框圖等多種圖片形式，亦可透過視頻參考角色表演、動作、運鏡及敘事節奏，並接受白模視頻及深度圖視頻作為參考素材。此外，多關鍵幀控制功能支持最多10張關鍵幀輸入，讓創作者設定關鍵畫面，指定人物狀態、場景變化及情節節點。


《經濟通通訊社16日專訊》

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