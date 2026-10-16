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AH股新聞

16/10/2026 16:46

【數據前瞻】機構：中國三季度GDP同比增速料擴至4.4%，消費略反彈

　　中國三季度GDP及9月工業增加值、投資和消費將於下周一公布。路透綜合50家機構預估中值顯示，得益於強勁出口帶動工業生產穩定增長，中國三季度國內生產總值(GDP)同比增速料略加快至4.4%；同時六家機構預估中值顯示，三季度GDP環比增速預計亦升至1.1%。

　　此外，近30家機構預估中值顯示，在強出口和高技術製造業帶動下，中國9月規模以上工業增加值同比增速料回升至5.5%；受中秋假期錯位效應提振，9月社會消費品零售總額同比增速料小幅升至0.6%；1-9月固定資產投資同比降幅預計進一步擴大至7.3%。

　　投行花旗在前瞻報告中稱，「我們仍預計三季度GDP同比增速小幅升至4.5%，部分得益於更有利的基數，且外需和新經濟繼續構成支撐」。其並預計，中國9月工業增加值同比增速持平於5.2%，在高基數、較去年同期少一個工作日以及中東衝突影響可能再現的背景下，這一表現仍具有韌性。

　　日前發布的路透最新季度調查結果顯示，三季度中國GDP同比料增長4.4%，四季度有望小升至4.5%，全年增速亦為4.5%，恰好處在年度增速目標區間的下限。

*消費和投資依然乏力*

　　對於消費的表現，花旗認為，得益於今年中秋節落在9月，社會消費品零售總額同比增速可能小幅回升至0.6%。

　　高盛則持不同看法，指出儘管中秋節前移可能將部分消費從10月轉移至9月，但隨著消費品以舊換新政策效果逐漸消退，汽車和家電等耐用品銷售情況走弱，因此預計9月社零同比增速小幅降至0.3%。

　　投資方面，花旗認為，準財政工具的部署落實可能帶動投資初步企穩，預計1-9月固定資產投資同比降幅持平於7.2%。

　　浙商證券李超宏觀團隊稱，預計1-9月固定資產投資同比下降6.9%，分領域看，製造業、基建和房地產開發投資分別同比下降2.3%、3.9%和約20%。該團隊表示，「往後看，我們認為財政端仍有發力空間」，後續關注8000億元人民幣新型政策性金融工具及「六張網」項目能否加快形成實物工作量。


《經濟通通訊社16日專訊》

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