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16/10/2026 17:52

《中國要聞》發改委等六部門：啟動城鎮供熱「溫暖工程」三年行動

　　據央視新聞報道，從住房城鄉建設部獲悉，為加快解決城鎮供熱工作中出現的熱源保障能力不足、設施設備故障等問題，住房城鄉建設部、國家發展改革委等六部門聯合印發通知，啟動城鎮供熱「溫暖工程」三年行動，要求到2028年底前，存量供熱老化管網更新改造要取得明顯進展。

　　由於早期建設的供熱管網、熱力站等設施設備逐漸老化，疊加極端天氣等影響，一些地區出現熱源保障能力不足、設施設備發生故障等問題，六部門此次啟動城鎮供熱「溫暖工程」三年行動，從5方面確定了19項重點任務，期望通過三年的持續推動，全面提升供熱保障能力和服務水平，更好保障人民群眾溫暖過冬。

*運行年限滿20年或突出隱患管網納改造*

　　按照計劃，各地將「堅持先體檢、後更新」，定期開展供熱設施設備體檢評估，將運行年限滿20年，或存在突出風險隱患的供熱管網、熱力站以及相關配套設施納入改造計劃，並鼓勵對單個供熱系統供熱面積大於5萬平方米的熱力站進行優化改造。針對城鎮供熱中有很多是熱電廠熱源供熱，下一步將推動熱電機組建設投產和改造升級，推進熱電協同發展，強化熱電聯產供熱保障。

　　同時，六部門還要求，各地要抓供熱精細化管理，加快供熱系統智能化改造升級，解決供熱系統近熱遠冷的問題。各地在採暖季期間，還要完善服務監管機制，暢通群眾訴求反映渠道，推廣「訪民問暖」「接訴即辦」和「供暖管家」等服務機制，明確服務標準及工作要求，建立群眾訴求快速響應、高效處置的閉環管理機制。

　　最新數據顯示，截至2025年底，中國北方採暖地區城鎮集中供熱面積已達147.5億平方米，其中居住建築112.9億平方米。


《經濟通通訊社16日專訊》

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