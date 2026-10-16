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AH股新聞

16/10/2026 09:54

《Ａ股焦點》江淮汽車漲停，三部門聯合調查尊界V800煞車踏板支架斷裂問題

　　工信部昨晚宣布，針對網絡反映的「尊界V800汽車煞車踏板支架斷裂問題」，工信部、中央網信辦、市場監管總局高度重視，在前期調查工作基礎上，成立聯合調查組開展核查，並依法依規處理。有關情況將及時公布。

　　尊界汽車隨後發布聲明稱，將全力配合聯合調查組工作，維護消費者合法權益及新能源汽車產業發展大局。華為常務董事、終端BG董事長余承東在朋友圈轉發上述聲明，並配文：「正義可能會遲到，但永遠不會缺席！」

　　另有數碼博主稱，懂車帝正刪除7月以後發布的視頻。部分網民亦反映，懂車帝原創的抖音官方帳號頁面中，過往發布的部分車輛測試視頻已無法查看。

　　本月早些時候，懂車帝實測3台尊界V800，稱在100km/h-0緊急制動時煞車踏板支架被踩斷，引發網絡熱議。10月8日，尊界汽車官方發布了關於尊界汽車制動踏板支架底座相關問題的情況說明，稱制動系統按高於國家/行業標準開發驗證，將提供免費升級選擇。

　　尊界V800是鴻蒙智行與江淮汽車(滬:600418)聯合打造的百萬級超豪華MPV，於2026年8月5日正式上市。新車推出尊享版、行政版和領航版三款配置，售價分別為76.6萬元（人民幣．下同）、86.6萬元和101.6萬元起。

　　江淮汽車今日高開後拉升至漲停，報22.37元。


《經濟通通訊社16日專訊》

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