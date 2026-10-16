  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

16/10/2026 08:24

《中國要聞》工信部等三部門聯合調查尊界V800煞車踏板支架斷裂問題

　　工信部昨晚宣布，針對網絡反映的「尊界V800汽車煞車踏板支架斷裂問題」，工信部、中央網信辦、市場監管總局高度重視，在前期調查工作基礎上，成立聯合調查組開展核查，並依法依規處理。有關情況將及時公布。

　　尊界汽車隨後發布聲明稱，「我們積極響應、完全服從並將全力配合聯合調查組的工作，堅決維護消費者合法權益，堅決維護新能源汽車產業發展大局」。　

　　尊界V800是鴻蒙智行與江淮汽車(滬:600418)聯合打造的百萬級超豪華MPV，於2026年8月5日正式上市。新車推出尊享版、行政版和領航版三款配置，售價分別為人民幣76.6萬元、86.6萬元和101.6萬元起。

　　本月早些時候，「懂車帝」實測3台尊界V800，稱在100km/h-0緊急制動時煞車踏板支架被踩斷，引發網絡熱議。10月8日，尊界汽車發布關於尊界汽車制動踏板支架底座相關問題的情況說明，稱制動系統按高於國家/行業標準開發驗證，將提供免費升級選擇。

　　之後，內媒引述尊界汽車官方發布的《尊界V800制動踏板檢測情況說明》指出，國家認可的第三方檢測機構11日對尊界V800制動踏板進行檢驗，結果顯示尊界V800符合行業標準QC/T788-2018要求（縱向力1500N，位移量<5mm），並做加嚴檢驗至縱向力3000N後，未出現裂紋和損壞。


《經濟通通訊社16日專訊》

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

中東戰火｜沙特首都利雅得發布防空警報，據報沙特阿美總部大樓遭...

14/10/2026 10:00

中東戰火

定期存款 | 華僑上調12個月港元定存年息至3.55厘，中銀...

12/10/2026 16:39

貨幣攻略

習特會成果｜中美300億美元對等降稅，各自約九成產品降至最惠...

28/09/2026 13:44

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金