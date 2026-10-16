《中國要聞》工信部等三部門聯合調查尊界V800煞車踏板支架斷裂問題

工信部昨晚宣布，針對網絡反映的「尊界V800汽車煞車踏板支架斷裂問題」，工信部、中央網信辦、市場監管總局高度重視，在前期調查工作基礎上，成立聯合調查組開展核查，並依法依規處理。有關情況將及時公布。



尊界汽車隨後發布聲明稱，「我們積極響應、完全服從並將全力配合聯合調查組的工作，堅決維護消費者合法權益，堅決維護新能源汽車產業發展大局」。



尊界V800是鴻蒙智行與江淮汽車(滬:600418)聯合打造的百萬級超豪華MPV，於2026年8月5日正式上市。新車推出尊享版、行政版和領航版三款配置，售價分別為人民幣76.6萬元、86.6萬元和101.6萬元起。



本月早些時候，「懂車帝」實測3台尊界V800，稱在100km/h-0緊急制動時煞車踏板支架被踩斷，引發網絡熱議。10月8日，尊界汽車發布關於尊界汽車制動踏板支架底座相關問題的情況說明，稱制動系統按高於國家/行業標準開發驗證，將提供免費升級選擇。



之後，內媒引述尊界汽車官方發布的《尊界V800制動踏板檢測情況說明》指出，國家認可的第三方檢測機構11日對尊界V800制動踏板進行檢驗，結果顯示尊界V800符合行業標準QC/T788-2018要求（縱向力1500N，位移量<5mm），並做加嚴檢驗至縱向力3000N後，未出現裂紋和損壞。



《經濟通通訊社16日專訊》