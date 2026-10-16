《打擊貪腐》《求是》刊習近平中紀委全會講話：加大跨境腐敗治理和追逃追贓力度

內地《求是》雜誌昨發布題為《以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨》的文章，輯錄國家主席習近平在2026年1月12日舉行的二十屆中央紀委五次全會上的講話主要部分，當中指出，「反腐敗一刻不能停、半步不能退」，要緊盯政商勾連等問題，加大對「一把手」、年輕幹部等貪腐問題查處力度，並加大跨境腐敗治理和追逃追贓力度。



*緊盯政商勾連，加大對「一把手」、年輕幹部等貪腐查處力度*



習近平表示，「實踐再次啟示我們，反腐敗是一場輸不起也決不能輸的重大鬥爭，一刻不能停、半步不能退」，「病樹」該拔就拔、該伐就伐。必須保持戰略定力和戰鬥韌性，繼續起底清理，徹底正本清源。「不管面對多大阻力、付出多大代價，都要把反腐敗鬥爭進行到底！不管是誰、不管職位多高、不管貢獻多大，只要搞腐敗，就決不姑息！」



習近平又強調，要聚焦權力集中、資金密集、資源富集領域，緊盯政商勾連、權力為資本提供保護、資本向政治領域滲透等問題，加大對「一把手」、年輕幹部等貪腐問題查處力度，著力清除不收斂不收手、肆意妄為的貪腐者，堅決查處明知故犯、一犯再犯的行賄人，深挖細查預期收益、約定代持、政商「旋轉門」等新型腐敗和隱性腐敗，深入推進群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治，加大跨境腐敗治理和追逃追贓力度。發生重大腐敗案件的地方和部門要認真肅清流毒，堅決徹底地把污染源清除乾淨。



同時，要深化風腐同查同治，透過「風」的表象，揭開「腐」的本質，深挖不作為亂作為背後的以商養官、以官護商、官商一體，徹查違規吃喝背後的請托辦事、利益輸送，嚴懲結交政治掮客、政治騙子等行為。



*對「兩面人」要敢於揭露、果斷清理*



此外，習近平指出，今年開始地方將陸續換屆，要防止臨近換屆等待觀望不作為、換屆後急功近利「翻燒餅」，確保一張藍圖繪到底。貫徹落實好黨中央重大決策部署，關鍵在人，必須警惕心懷二志、言行不一的「兩面人」。「兩面人」的表現形形色色，都違背黨性原則，嚴重阻礙黨中央重大決策部署貫徹落實，對黨的事業、黨的形象危害極大，要敢於揭露、果斷清理。換屆過程中務必擦亮眼睛，把真正忠誠可靠、表裏如一、擔當盡責的好幹部用起來，決不讓「兩面人」、私字當頭的人蒙混過關。



習近平並指出，對貫徹落實黨中央重大決策部署，黨有健全的機制，總體上是順暢、有力的。同時，從巡視巡察、審計、督查等了解的情況看，對黨中央重大決策部署不落實、亂落實等問題仍然存在，有的方面還比較突出。「必須明確，貫徹落實黨中央重大決策部署是黨的政治紀律和政治規矩的基本要求。我們強調『兩個維護』、同黨中央保持高度一致，必須體現到落實黨中央重大決策部署的實際行動上，不能空喊口號，更不能說一套做一套。誰違反，誰就要受到追究，該批評的批評，該調整的調整，該處分的處分，不能輕描淡寫、含含糊糊。要切實加強這方面的政治監督」。



《經濟通通訊社16日專訊》