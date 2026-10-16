《中歐關係》中國外交部：望歐方相向而行，避免出台保護主義和歧視性政策措施

中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上就中歐經貿相關問題答問時表示，近期中歐貿易投資磋商機制第二次例會取得積極進展，表明雙方完全可以通過對話妥善處理分歧。「我們希望歐方恪守自由開放的承諾和世貿組織規則，避免出台保護主義和歧視性的政策措施，同中方相向而行，共同推動中歐貿易向上平衡、可持續發展，共同維護全球產供鏈的穩定暢通」。



《經濟通通訊社16日專訊》