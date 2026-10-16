《中歐關係》中國外交部：望歐方相向而行，避免出台保護主義和歧視性政策措施

中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上就中歐經貿相關問題答問時表示，近期中歐貿易投資磋商機制第二次例會取得積極進展，表明雙方完全可以通過對話妥善處理分歧。「我們希望歐方恪守自由開放的承諾和世貿組織規則，避免出台保護主義和歧視性的政策措施，同中方相向而行，共同推動中歐貿易向上平衡、可持續發展，共同維護全球產供鏈的穩定暢通」。
《經濟通通訊社16日專訊》
【你點睇？】納斯達克23小時交易制度獲批，你認為會否對港股造成吸資效應？► 立即投票
16/10/2026 15:48
中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上就中歐經貿相關問題答問時表示，近期中歐貿易投資磋商機制第二次例會取得積極進展，表明雙方完全可以通過對話妥善處理分歧。「我們希望歐方恪守自由開放的承諾和世貿組織規則，避免出台保護主義和歧視性的政策措施，同中方相向而行，共同推動中歐貿易向上平衡、可持續發展，共同維護全球產供鏈的穩定暢通」。
《經濟通通訊社16日專訊》
【你點睇？】納斯達克23小時交易制度獲批，你認為會否對港股造成吸資效應？► 立即投票
上一篇新聞︰16/10/2026 15:54 【聚焦人幣】潘功勝：推動人民幣債券成全球廣泛認可使用合格擔保品
下一篇新聞︰16/10/2026 15:37 《神州債市》財政部今發行最後一隻超長期特別國債，規模200億元，全年1.3萬億發行收官
16/10/2026 15:17 《中歐關係》彭博：歐盟與中國就「有序再平衡」設立高級別工作組
16/10/2026 15:11 《中歐關係》藍佛安與歐盟經濟委員、歐央行行長等會談：願就加強宏觀政策協調等開展溝通
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
指數N