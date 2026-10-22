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AH股新聞

22/10/2026 08:19

中國人壽(02628)擬46億人幣沽養老險公司37%股權予控股股東，料收益26億人幣

　　中國人壽(02628)(滬:601628)公布，該集團及非全資附屬公司中國人壽資產管理（資產管理公司）擬與控股股東中國人壽保險（集團）公司於12月31日前訂立股份轉讓協議，以45.8億元（人民幣．下同）出售中國人壽養老保險（養老險公司）共37.26%股權予控股股東，料收益約25.74億元。

　　該集團指，擬以約41.5億元出售養老險公司33.73%股權，而資產管理公司擬以約4.3億元出售養老險公司3.53%股權，該集團所持養老險公司股權將由70.74%降至37.01%，而資產管理公司將不再持有養老險公司股權，養老險公司將不再為其附屬公司，且養老險公司財務業績將不再合併計入集團財務報表，預計出售所得淨額將用於日常營運資金。

　　該集團指，截至去年12月31日，養老險公司總資產、營業收入及淨利潤佔集團比重分別為1.2%、0.7%及1.1%，其中養老險公司去年盈利17.5億元，出售事項不會對整體經營業績和財務狀況產生重大影響，並可獲得出售溢價，而出售事項後，位列養老險公司第二大股東，將繼續參與養老險公司經營管理的重大決策。


《經濟通通訊社22日專訊》

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