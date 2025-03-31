中石油（００８５７）：關注關稅政策走向，續降低油氣採購成本

《經濟通通訊社３１日專訊》中石油（００８５７）（滬：６０１８５７）董事長戴厚良在

業績會議上，引述根據機構預測指出，今年油價料介乎每桶７０至７５美元，雖然價格仍受多種

因素影響，但於首季，油價在上述區間上落。



他指出，現時油氣供需平穩，全球貿易較多使用來自中東、亞太等其他地區油氣，而油氣使

用增長需求主要來自中國、印度及其他新興市場。



＊油氣供需平衡，油價暫介乎每桶７０－７５美元＊



為反制美國關稅政策，內地對原產於美國部分進口商品加徵關稅，包括對液化天然氣加徵

１５％關稅；對原油加徵１０％關稅。被問及會否調整來自美國產品進口量，中石油財務總監王

華稱，持續關注關稅政策走向，不斷優化貿易結構，持續降低油氣資源採購成本。



＊擁多元化貿易採購渠道＊



王華續指出，在採購時仍會考慮滿足煉油廠加工需求，綜合考慮品質、價格及運輸因素。王

華亦重申，全球供需平衡，指公司亦擁多元化貿易採購渠道，如於去年由逾２０個國家進口５０

種原油。



中石油副總裁何江川指出，於今年及「十五五」期間，天然氣替換率將會更高。他亦提到，

非常規天然氣方面，在頁岩氣以外，今年煤岩氣產量料按年升１００％，亦為未來５年戰略部署

領域。



於今年，中石油油氣當量產量目標按年升１﹒６％；國內油氣當量產量目標升２﹒８％；國

內原油產量目標升１﹒１％；國內可銷售天然氣產量目標升４﹒４％；原油加工量目標基本持平

；資本性支出目標跌４﹒９％。（ｒｈ）

